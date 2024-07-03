Податок на Aliexpress: як ЄС хоче посилити контроль за дрібними посилками з Китаю

ЄС хоче запровадити ввізне мито на всі товари з китайських платформ "Temu", "Aliexpress" та "Shein". Тобто, планується скасування порогу у 150 євро, нижче якого імпортні товари звільняються від митних зборів.

Чому ЄС хоче ввести податок на посилки з Китаю

Повідомляється, це оподаткування спрямоване на зупинення припливу так званих неякісних товарів з Китаю до ЄС. Згідно з даними Єврокомісії, минулого року до ЄС було ввезено 2,3 мільярда товарів, вартість яких була нижчою за безмитний поріг у 150 євро.

Читайте також: Працювали так 13 років: мережа ресторанів нарешті змінила назву, яка ображала японців

Ці правила будуть застосовуватися до всіх інтернет-магазинів, які доставляють товари клієнтам з ЄС безпосередньо з-за меж Європейського Союзу. До прикладу, американська компанія Amazon зазвичай користується послугами продавців, що знаходяться в Європі.

Що відомо про імпорт з Китаю до ЄС

Кількість небезпечних продуктів з Китаю, про які повідомили країни ЄС, збільшилася більш ніж на 50% з 2022 по 2023 рік, досягнувши понад 3 400. Найбільше проблем з безпекою виявлено в косметиці, іграшках, електроприладах та одязі.

Імпорт товарів електронної комерції більше ніж подвоївся порівняно з минулим роком, перевищивши 350 000 товарів у квітні, що еквівалентно майже двом поставкам на одне домогосподарство.

! Іншим можливим кроком може бути обов'язкова реєстрація великих платформ для сплати ПДВ онлайн, незалежно від їхньої ціни.