Почему ЕС хочет ввести налог на посылки из Китая
Сообщается, это налогообложение направлено на остановку притока так называемых некачественных товаров из Китая в ЕС. Согласно данным Еврокомиссии, прошлого года в ЕС было ввезено 2,3 миллиарда товаров, стоимость которых была ниже беспошлинного порога в 150 евро.
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Эти правила будут применяться ко всем интернет-магазинам, которые доставляют товары клиентам из ЕС непосредственно из-за пределов Европейского Союза. К примеру, американская компания Amazon обычно пользуется услугами продавцов, находящихся в Европе.
Что известно об импорте из Китая в ЕС
- Количество опасных продуктов из Китая, о которых сообщили страны ЕС, увеличилось более чем на 50% с 2022 по 2023 год, достигнув более 3 400. Больше всего проблем с безопасностью выявлено в косметике, игрушках, электроприборах и одежде.
- Импорт товаров электронной коммерции более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, превысив 350 000 товаров в апреле, что эквивалентно почти двум поставкам на одно домохозяйство.