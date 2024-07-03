Почему ЕС хочет ввести налог на посылки из Китая

Сообщается, это налогообложение направлено на остановку притока так называемых некачественных товаров из Китая в ЕС. Согласно данным Еврокомиссии, прошлого года в ЕС было ввезено 2,3 миллиарда товаров, стоимость которых была ниже беспошлинного порога в 150 евро.

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Эти правила будут применяться ко всем интернет-магазинам, которые доставляют товары клиентам из ЕС непосредственно из-за пределов Европейского Союза. К примеру, американская компания Amazon обычно пользуется услугами продавцов, находящихся в Европе.

Интересно! Другим возможным шагом может быть обязательная регистрация крупных платформ для уплаты НДС онлайн, независимо от их цены.

Что известно об импорте из Китая в ЕС