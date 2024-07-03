Чому ЄС хоче ввести податок на посилки з Китаю

Повідомляється, це оподаткування спрямоване на зупинення припливу так званих неякісних товарів з Китаю до ЄС. Згідно з даними Єврокомісії, минулого року до ЄС було ввезено 2,3 мільярда товарів, вартість яких була нижчою за безмитний поріг у 150 євро.

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Ці правила будуть застосовуватися до всіх інтернет-магазинів, які доставляють товари клієнтам з ЄС безпосередньо з-за меж Європейського Союзу. До прикладу, американська компанія Amazon зазвичай користується послугами продавців, що знаходяться в Європі.

Цікаво! Іншим можливим кроком може бути обов'язкова реєстрація великих платформ для сплати ПДВ онлайн, незалежно від їхньої ціни.

Що відомо про імпорт з Китаю до ЄС