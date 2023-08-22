Обсяг закупівлі Євросоюзу нафтопродуктів з Азербайджану виріс у 238 разів

ЄС активно шукає альтернативні джерела закупівлі палива, аби уникати торгівлі з Росією. На перший план у цьому напрямку вдалося вийти Азербайджану.

Країни Євросоюзу після повномасштабного вторгення Росії в Україну почали нарощувати обсяги закупівлі нафтопродуктів з інших країн. Одним з найсильніших гравців цього ринку став Азербайджан.

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У першому півріччі країни ЄС імпортували майже 159 тисяч тонн нафтопродуктів з Азербайджану. Це аж в 238 разів більше за минулорічний показник за аналогічний період.

У грошовому вимірі закупівлі відбулися на рівні 95,35 мільйона євро. Цей показник виріс у 129 разів.

Найактивнішими покупцями азербайджанських нафтопродуктів стали Греція, Кіпр та Мальта. Також повідомлялося, що ЄС збільшує імпорт газу з Азербайджану.

Що стосується закупівлі нафтопродуктів із Росії, то ЄС вже вдалося знизити показник у 10 разів. Зараз також триває активна робота над тим, щоб ЄС взагалі відмовився від російських енергоносіїв.