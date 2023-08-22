Через неймовірну спеку споживачі та підприємці змушені рятуватися увімкненням приладів, які дозволяють знизити температуру у приміщення. Це провокує великий рівень споживання, балансувати який українська мережа наразі не в змозі.
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"Укренерго" довелося просити допомоги у сусідів
Попередній рекорд споживання електроенергії був встановлений лише 16 серпня, але вже через 5 днів показник виріс на 1,3%. Енергетики повідомили, що впоратися з таким навантаженням через ремонти електростанцій з виробітку електроенергії самотужки неможливо.
"Укренерго" було вимушене для покриття попиту з 18:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт-год,
– повідомили у компанії.
В "Укренерго" наголосили, що аварійна допомога – крайній та найдорожчий захід балансування системи, який дозволяє не вимикати світло для споживачів. У компанії попросили українців ощадливо споживати електроенергію та намагатися користуватися електричними приладами у ранковий та вечірій час.