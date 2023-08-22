Из-за невероятной жары потребители и предприниматели вынуждены спасаться включением приборов, позволяющих снизить температуру в помещение. Это провоцирует большой уровень потребления, балансировать который украинская сеть пока не в состоянии.

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"Укрэнерго" пришлось просить помощи у соседей

Предыдущий рекорд потребления электроэнергии был установлен только 16 августа, но уже через 5 дней показатель вырос на 1,3%. Энергетики сообщили, что справиться с такой нагрузкой из-за ремонтов электростанций по выработке электроэнергии самостоятельно невозможно.

"Укрэнерго" было вынуждено покрыть спрос с 18:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВт-ч,

– сообщили в компании.

Важно! Ранее сообщалось, что украинцам не избежать отключений света, даже больше – этой зимой они могут быть еще более длительными. Следовательно, предпринимателям следует запастись генераторами, а бытовым потребителям – альтернативными источниками света.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийная помощь – крайняя и самая дорогая мера балансировки системы, которая позволяет не выключать свет для потребителей. В компании попросили украинцев бережно потреблять электроэнергию и пытаться пользоваться электрическими приборами в утреннее и вечернее время.