Після погроз Китаю: ЄС хоче забрати з санкційного списку 5 компаній, які допомагають Росії

Європейський Союз розглядає черговий пакет санкцій проти Росії та компаній, які їй допомагають. Щоправда, кардинальність цих кроків викликає сумнів, адже деякі треті країни прямо втручаються у процес.

ЄС готує 11-й пакет санкцій, до нього повинні увійти майже 100 компаній, які допомагають російським окупантам обходити обмеження та отримувати товари та технології для ведення війни проти України. До списку повинні були увійти 8 компаній, але Пекін втрутився та почав погрожувати відповіддю.

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Реакція ЄС на погрози Китаю

Після погроз Пекіна та запевнень, що його компанії не допомагають росіянам, ЄС готовий забрати із санкційного списку 5 компаній, які працюють не території Китаю. Натомість накладення санкцій має відбутися щодо 3 компаній з Гонконгу.

Джерело повідомило, що Пекін погрожував ЄС "відплатою" у випадку, якщо його компаніям заборонять експорт у Європу. Про які саме кроки йдеться – невідомо, але схоже на те, що Європейський Союз не хоче перевіряти, чи блефує Китай щодо своєї позиції.

Наступний пакет санкцій ЄС повинен прийняти наступного тижня, але наразі усі дискусії щодо нього зайшли у глухий кут. Депутати не можуть дійти згоди щодо того, наскільки жорсткими повинні бути обмеження щодо тих, хто допомагає росіянам.

Також дипломати бояться, що реакції країн, проти яких будуть запроваджені обмеження, буде ризикованою, і бояться їх агресивної реакції.