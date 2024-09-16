ФОПів знову зобов'яжуть платити ЄСВ: як зміниться розмір у 2025 році

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про держбюджет на 2025 рік. Він передбачає відновлення сплати ЄСВ фізичним особам – підприємцям.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону №12000, передає 24 Канал. Зауважимо, що від початку повномасштабної війни цей платіж був необов'язковий.

Зверніть увагу У бюджет на 2025 рік заклали підвищення податків

ЄСВ у 2025 році

У пояснювальній записці зазначили, що на виконання положень Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки щодо додаткового наповнення дохідної частини бюджетів фондів соціального та пенсійного забезпечення передбачено:

Відновлення сплати єдиного соціального внеску фізичним особам – підприємцям, зокрема, які обрали спрощену систему оподаткування, особам, які, провадять незалежну професійну діяльність та членам фермерського господарства та надходження від Ощадбанку.

Зауважимо, наразі мінімальний ЄСВ становить 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати – 8 000х22%). Максимальний – 26 400 гривень за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Кабінет Міністрів заявив, що соціальні стандарти, зокрема, мінімальна заробітна плата й прожитковий мінімум, у держбюджеті на 2025 рік, залишаються на рівні грудня 2024-го.

Водночас проєкт закону також передбачає підвищення розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідно може зрости до 35 200 гривень.