Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона №12000, передает 24 Канал. Заметим, что с начала полномасштабной войны этот платеж был необязателен.

Обратите внимание В бюджет на 2025 год заложили повышение налогов

ЕСВ в 2025 году

В пояснительной записке отметили, что во исполнение положений Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы по дополнительному наполнению доходной части бюджетов фондов социального и пенсионного обеспечения предусмотрено:

Восстановление уплаты единого социального взноса физическим лицам – предпринимателям, в частности, избравших упрощенную систему налогообложения, лицам, которые, осуществляют независимую профессиональную деятельность и членам фермерского хозяйства и поступления от Сбербанка.

Заметим, сейчас минимальный ЕСВ составляет 1 760 гривен за месяц (22% от минимальной зарплаты – 8 000х22%). Максимальный – 26 400 гривен за месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

Кабинет Министров заявил, что социальные стандарты, в частности, минимальная заработная плата и прожиточный минимум, в госбюджете на 2025 год, остаются на уровне декабря 2024-го.

В то же время проект закона также предусматривает повышение размера максимальной величины базы начисления единого взноса с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы. Соответственно может вырасти до 35 200 гривен.