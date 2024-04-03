"Інвестиції — до мільярда доларів": одна з найбільших компаній в Росії відкрила завод у Бразилії

Російська компанія "Єврохім" нещодавно відкрив завод із виробництва мінеральних добрив у Бразилії. Про це розповів посол України у Бразилії Андрій Мельник.

"Єврохім" відкрив завод у Бразилії

Три тижні тому один з російських олігархів відкрив завод "Єврохіму" у Бразилії. Інвестиції становлять близько 1 мільярда доларів.

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Як ви розумієте, участь у відкритті цього заводу взяв особисто президент Лула, майже весь склад уряду, регіональні еліти. Це все подавалося як величезний прорив,

– розповів Мельник.

Залежність Бразилії від Росії

За різними даними завод покриватиме до 15% споживання добрив в Росії.

Мельник також зауважив, що Росія докладає зусиль, аби залежність Бразилії від Кремля не лише існувала й надалі, а ставала все більшою.

Ми всі чудово розуміємо, якщо буде створено зараз кілька тисяч робочих місць компанією "Єврохім" (…) Вона суто формально є швейцарською компанією, це компанія, яка перебуває під санкціями,

– пояснює посол України у Бразилії.

Також дипломат зазначив, що станом на сьогодні така залежність країни від Кремля становить близько 22 – 23% від загального споживання на внутрішньому ринку Бразилії.