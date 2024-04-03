Російське судно у німецькому порту

Уже три тижні у порту Ростока стоїть судно "Атлантік Навігатор ІІ", на борту якого є збагачений уран. Цей ресурс мав потрапити на атомні електростанції США.

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Цьому судну заборонено прибувати у європейські порти через санкції з боку ЄС.

Зауважте! Корабель відбув із Санкт-Петербурга і не мав прибувати у морський порт Німеччини. Проте під час подорожі у нього відмовив двигун і він змушений був стати на ремонт.

Місцева митниця виявила на судні підсанкційні товари й заборонила судну продовжувати шлях. Зокрема виявилося, що березова деревина мала походження із заводів російського олігарха, включеного до списку санкцій ЄС.

Судноплавна компанія, яка володіє цим російським судном, подала протест на ухвалу про затримання, проте його не задовільнили.