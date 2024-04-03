Российское судно в немецком порту
Уже три недели в порту Ростока стоит судно "Атлантик Навигатор II", на борту которого есть обогащенный уран. Этот ресурс должен был попасть на атомные электростанции США.
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Этому судну запрещено прибывать в европейские порты из-за санкций со стороны ЕС.
Местная таможня обнаружила на судне подсанкционные товары и запретила судну продолжать путь. В частности оказалось, что березовая древесина имела происхождение с заводов российского олигарха, включенного в санкционный список ЕС.
Судоходная компания, которая владеет этим российским судном, подала протест на постановление о задержании, однако его не удовлетворили.