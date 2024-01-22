Єврокомісія таки піде на заборону імпорту української агропродукції – які країни в переліку

Протести аграріїв, які охопили сусідів України, таки зробили свою справу. Єврокомісія готова змінити свою позицію, яка раніше була непохитною.

Єврокомісія змінює свою позицію

Вже до кінця поточного тижня Єврокомісія готова повідомити про зміни, які будуть внесені у торгове законодавство ЄС. Вони спрямовані на те, щоб отримати можливість запроваджувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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Як повідомив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, йдеться не про всю територію Європи, але лише про сусідні з Україною країни. Зі змінами у законодавстві Брюссель зможе накладати ембарго на імпорт української продукції, якщо місцевий ринок певної країни буде переповнений.

Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам, і одним зі способів зробити це є запровадження захисних заходів для конкретних країн,

– заявив він.

Раніше міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії просили ЄС закрити їхні ринки для продукції з України. Спочатку Єврокомісія категорично відмовлялася йти на такий крок, але масові протести та блокування кордонів змусили єврочиновників переглянути своє рішення.

На думку Домбровскіса, проблема виникла через те, що експорт продукції з України відбувається нерівномірно. Внаслідок цього ринки деяких країн постраждали більше через стрибок пропозиції.

Домбровскіс зазначив, що розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно. Також в ЄС розглядають квоти на м'ясо, цукор та яйця з України, але відповідного рішення ще немає.

Зміни у законодавстві ЄС щодо імпорту з України повинні діяти до червня 2025 року. Україна завжди була відкрита до переговорів та пропонувала введення ліцензування на свою продукцію, однак цього сусідам виявилося замало.