Єврокомісія змінює свою позицію

Вже до кінця поточного тижня Єврокомісія готова повідомити про зміни, які будуть внесені у торгове законодавство ЄС. Вони спрямовані на те, щоб отримати можливість запроваджувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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Як повідомив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, йдеться не про всю територію Європи, але лише про сусідні з Україною країни. Зі змінами у законодавстві Брюссель зможе накладати ембарго на імпорт української продукції, якщо місцевий ринок певної країни буде переповнений.

Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам, і одним зі способів зробити це є запровадження захисних заходів для конкретних країн,

– заявив він.

До речі! Раніше міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії просили ЄС закрити їхні ринки для продукції з України. Спочатку Єврокомісія категорично відмовлялася йти на такий крок, але масові протести та блокування кордонів змусили єврочиновників переглянути своє рішення.

На думку Домбровскіса, проблема виникла через те, що експорт продукції з України відбувається нерівномірно. Внаслідок цього ринки деяких країн постраждали більше через стрибок пропозиції.

Домбровскіс зазначив, що розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно. Також в ЄС розглядають квоти на м'ясо, цукор та яйця з України, але відповідного рішення ще немає.

Зміни у законодавстві ЄС щодо імпорту з України повинні діяти до червня 2025 року. Україна завжди була відкрита до переговорів та пропонувала введення ліцензування на свою продукцію, однак цього сусідам виявилося замало.