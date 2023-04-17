Єврокомісії виділить на підтримку українського бізнесу 7,5 мільйонів євро

Єврокомісія в рамках двох грантів, які мають спільну назву ReadyForEU, надасть бізнесу 7,5 мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на підтримку українських підприємців.

Грантова допомога ReadyForEU

Єврокомісія оголосила про дві грантові пропозиції: ініціативу "Бізнес-Міст" та "Еразмус для молодих підприємців – Україна", які об'єднали під назвою ReadyForEU. Програма триватиме 7 років (2021 – 2027 рік) та матиме бюджет у 4,2 мільйона євро.

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Ініціатива "Бізнес-Міст"

Бюджет – 4,5 мільйона євро.

Фінансова підтримка надаватиметься українським МСП (в тому числі переміщеним компаніям, зареєстрованим в Україні, які зараз працюють з ЄС), які постраждали від війни.

Консорціуму з організацій з підтримки бізнесу, який створять в рамках ініціативи, відбере до 1500 українських МСП, орієнтованих на зростання та сталий розвиток, які отримають пряму підтримку в розмірі до 2 500 євро.

Така підтримка покриє витрати на дослідження європейського ринку для пошуку партнерів, юридичні, організаційні чи фінансові консультації щодо створення нової компанії або адаптації наявної, консультації з прав інтелектуальної власності, відвідування європейських виставок та ярмарків тощо,

– йдеться в повідомленні.

Еразмус для молодих підприємців – Україна

Бюджет – 3 мільйони євро.

Ініціатива дозволить новим українським підприємцям отримати досвід ведення бізнесу в європейських країнах через чинну програму Еразмус для молодих підприємців.

Можливістю зможуть скористатися до 430 нових українських підприємців.

В Мінекономіки зазначили, що полегшення доступу до ринків ЄС, сприяння розвитку підприємництва, вивчення досвіду ведення бізнесу у країнах ЄС та модернізація промисловості – ці та інші можливості будуть доступними для українського бізнесу в рамках Програми ЄС "Єдиний ринок". Наразі триває процес ратифікації відповідної Угоди, підписаної у Києві на початку лютого.