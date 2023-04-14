Чистий прибуток Укрнафти

В Укрнафті розповіли, що компанія спромоглась отримати близько 4,3 мільярда гривень прибутку завдяки комплексній роботі зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем

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Також там додали, що цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у мирному 2020 році та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 мільярда гривень.

Зверніть увагу! За рік компанія хоче отримати 12 мільярдів гривень чистого прибутку.

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