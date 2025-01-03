Глава італійської оборонної компанії хоче створити європейських збройових "гігантів"

Роберто Чінголані, генеральний директор італійської оборонної компанії "Леонардо", виступив за посилення співпраці в європейському оборонному секторі.

Європейські оборонні компанії планують співпрацю

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву чиновнка в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung.

Дивіться також Шмигаль заявив, що Україна планує виробити 3 тисячі ракет і 30 тисяч далекобійних дронів

За словами Чінголані, незважаючи на те, що європейські компанії є великими, вони не можуть йти в ногу з американськими компаніями. Відтак Leonardo пропонує створити "європейських гігантів".

"Ми хочемо сприяти створенню альянсів у європейській оборонній промисловості", – сказав він.

Також Чінголані розкритикував недостатню ефективність витрат на національну оборону в Європі.

Довідково. Leonardo – одна з найбільших оборонних компаній у світі з більш ніж 50 тисячами співробітників і оборотом понад 15 мільярдів євро.