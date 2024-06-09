Європейські компанії почали об'єднання проти залежності від китайських товарів

В ЄС на повну розгортається боротьба із залежністю від Китаю. Бізнес також долучився до цієї ініціативи.

Євробізнес проти Китаю

Європейські компанії активно працюють над зменшенням залежності від Китаю. Рішення Брюсселя вдарить по їхніх планах та обсягах збуту, однак загалом вони підтримують це рішення.

Цікаво Злагодженість вирішує все: як скерувати зусилля команди в одному напрямку

ЄС не подобаються субсидії, які Китай виділяє власному бізнесу, особливо виробникам електрокарів. Коли розслідування завершиться, Єврокомісія оприлюднить мита на електромобілі з Китаю.

Втім, йдеться про абсолютно всі лінійки товарів, від техніки та електроніки до дитячих іграшок.

Зменшення залежності від Китаю зараз головна тенденція,

– заявив Річард Лауб, гендир компанії Dragon Sourcing з Бельгії.

Альтернативні варіанти

Багато компаній диверсифікують ризики та вже почали працювати з іншими представниками Азії. Наприклад, компанії, які займаються текстилем, вже активно працюють з Індією, Бангладешем і В'єтнамом.

Вони готові чекати довше та більше витрачати на логістику, аби лиш не бути залежними від Пекіна.