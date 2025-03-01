YouTube запускає дешевшу підписку без реклами

Відеоплатформа YouTube, що належить Alphabet, готується представити новий дешевший тарифний план для перегляду контенту без реклами.

Premium Lite від YouTube

Нова підписка під назвою Premium Lite найближчим часом стане доступною в США, Австралії, Німеччині та Таїланді, а згодом – і в інших країнах, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що пропонує Premium Lite

Доступ до відео без реклами;

Фокус на перегляді контенту, а не на прослуховуванні музики;

Для прослуховування музичних відео без реклами користувачам доведеться оформлювати повноцінну підписку YouTube Premium.

Як це вплине на авторів контенту

Зміни можуть вплинути на блогерів і творців контенту, які переважно заробляють на рекламі. У разі масштабного впровадження Premium Lite YouTube обіцяє компенсувати втрати авторам за рахунок доходів від нових підписок.

Також новий тарифний план може стати зручною альтернативою для шанувальників подкастів, які хочуть дивитися випуски без реклами, не переплачуючи за преміум-функції YouTube Music.

Зауважте. Дату запуску Premium Lite поки не розголошують.