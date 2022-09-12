"Йшли, а треба було бігти": український стартап MonitorEstate закривається – що трапилось

Український стартап Monitor.Estate, що надавав онлайн-послуги у галузі нерухомості, припиняє свою роботу. Юристи проєкту продовжать допомагати клієнтам в експертизі об'єктів нерухомості та перевірці їхніх продавців офлайн.

Про це повідомив співзасновник стартапу Володимир Копоть на своїй сторінці у фейсбуці. Він перелічив успіхи проєкту за роки існування, а також назвав причини, чому Monitor.Estate закривається.

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Успіхи Monitor.Estate за роки існування

У дописі Володимир Копоть зауважив, що за 4 роки повноцінної роботи стартапу на ринку команді Monitor.Estate вдалося:

надати якісний сервіс з юридичної підтримки для понад 3 тисяч клієнтів;

викрити незаконні схеми та махінації на ринку новобудов;

регулярно надавати своєчасну аналітику про стан будівельного ринку у найбільших містах України;

налагодити партнерство з найбільшими онлайн-майданчиками та порталами на ринку нерухомості;

створити освітній ютуб-канал, який набрав 5 400 зацікавлених підписників.

Крім того, команда стартапу організувала перший і єдиний станом на сьогодні барабанний марафон на підтримку дітей з вадами слуху, у межах якого вдалось зібрати та передати 111 тисяч гривень на реабілітацію діток.

Чому стартап припиняє роботу

Співзасновник Monitor.Estate зауважив, що команда прийняла надважке рішення – припинити роботу проєкту, як стартапу. За словами СЕО компанії, Monitor.Estate, на жаль, не вдалося:

"уберегти людей від "Укрбуду";

масштабувати проєкт до національного рівня і стати кращими з найкращих;

Ми до цього йшли, а треба було бігти,

– написав Копоть.

вчасно залучити інвестиції, які б допомогли стартапу масштабуватися;

пережити закриття в Україні відкритих даних (щодо ринку нерухомості – ред. 24 канал).

Саме останній пункт, за словами співзасновника стартапу, був "паливом" для Monitor.Estate, яке допомагало команді проєкту створювати нові продукти й робити корисні речі.

Додамо, що стартап Monitor.Estate вийшов на ринок у середині 2017 року – сервіс надавав дані про українські новобудови у зручному вигляді. На початку існування у стартапі працювало всього двоє людей – СЕО Володимир Копоть та СТО Олександр Радзишевський, згодом команда проєкту збільшилась.