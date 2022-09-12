"Йшли, а треба було бігти": український стартап MonitorEstate закривається – що трапилось
Джерело:фейсбук Володимира Копотя
Український стартап Monitor.Estate, що надавав онлайн-послуги у галузі нерухомості, припиняє свою роботу. Юристи проєкту продовжать допомагати клієнтам в експертизі об'єктів нерухомості та перевірці їхніх продавців офлайн.
Про це повідомив співзасновник стартапу Володимир Копоть на своїй сторінці у фейсбуці. Він перелічив успіхи проєкту за роки існування, а також назвав причини, чому Monitor.Estate закривається.
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Успіхи Monitor.Estate за роки існування
У дописі Володимир Копоть зауважив, що за 4 роки повноцінної роботи стартапу на ринку команді Monitor.Estate вдалося:
- надати якісний сервіс з юридичної підтримки для понад 3 тисяч клієнтів;
- викрити незаконні схеми та махінації на ринку новобудов;
- регулярно надавати своєчасну аналітику про стан будівельного ринку у найбільших містах України;
- налагодити партнерство з найбільшими онлайн-майданчиками та порталами на ринку нерухомості;
- створити освітній ютуб-канал, який набрав 5 400 зацікавлених підписників.
Крім того, команда стартапу організувала перший і єдиний станом на сьогодні барабанний марафон на підтримку дітей з вадами слуху, у межах якого вдалось зібрати та передати 111 тисяч гривень на реабілітацію діток.
Чому стартап припиняє роботу
Співзасновник Monitor.Estate зауважив, що команда прийняла надважке рішення – припинити роботу проєкту, як стартапу. За словами СЕО компанії, Monitor.Estate, на жаль, не вдалося:
- "уберегти людей від "Укрбуду";
- масштабувати проєкт до національного рівня і стати кращими з найкращих;
Ми до цього йшли, а треба було бігти,
– написав Копоть.
- вчасно залучити інвестиції, які б допомогли стартапу масштабуватися;
- пережити закриття в Україні відкритих даних (щодо ринку нерухомості – ред. 24 канал).
Саме останній пункт, за словами співзасновника стартапу, був "паливом" для Monitor.Estate, яке допомагало команді проєкту створювати нові продукти й робити корисні речі.
Додамо, що стартап Monitor.Estate вийшов на ринок у середині 2017 року – сервіс надавав дані про українські новобудови у зручному вигляді. На початку існування у стартапі працювало всього двоє людей – СЕО Володимир Копоть та СТО Олександр Радзишевський, згодом команда проєкту збільшилась.