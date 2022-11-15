Google сплатить майже 400 мільйонів доларів за неправомірне відстеження геолокації користувачів

Компанія Google погодилась сплатити 391,5 мільйона доларів для врегулювання позову 40 штатів США проти неї. Йдеться про порушення конфіденційності інформації: позивачі звинувачували техногіганта у зборі даних про розташування користувачів навіть після їхньої відмови.

Позов стосується діяльності Google у період з 2014 до 2020 року. Наразі техногігант заявляє, що кілька років тому відмовився від подібних практик.

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Google пішов на мирову угоду з позивачами

Сума, яку сплатить Google для врегулювання позову, є найбільшою в історії діяльності техногіганта, яку він добровільно погодився сплатити за скаргу щодо порушення конфіденційності інформації.

Угода була досягнута після позову низки штатів про те, що компанія продовжувала збирати дані про геолокацію через свої мобільні застосунки навіть після того, як користувачі припиняли відстеження власного розташування на смартфонах.

Розслідування штатів, яке очолювали Орегон і Небраска, довело, що після вимкнення користувачами "історії розташування", окремий параметр під назвою "активність в інтернеті та застосунках" продовжував збирати дані про геолокацію за замовчуванням.

Відповідно до вдосконалень, які ми здійснили за останні роки, ми врегулювали розслідування, яке ґрунтувалося на застарілих політиках продуктів, які ми змінили кілька років тому,

– заявили в Google.

До слова, угода про мирне врегулювання передбачає, що Google у 2023 році зробить надання інформації про відстеження розташування користувачів більш прозорим. Зокрема, користувачів проінформують, як відключити відстеження геолокації та видалити всі зібрані раніше дані.