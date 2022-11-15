Иск касается деятельности Google в период с 2014 по 2020 год. Сейчас техногигант заявляет, что несколько лет назад отказался от подобных практик.

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Сумма, которую уплатит Google для урегулирования иска, является самой большой в истории деятельности техногиганта, которую он добровольно согласился уплатить за жалобу о нарушении конфиденциальности информации.

Соглашение было достигнуто после иска ряда штатов о том, что компания продолжала собирать данные о геолокации через свои мобильные приложения даже после того, как пользователи останавливали отслеживание собственного расположения на смартфонах.

Расследование штатов, возглавляемое Орегоном и Небраской, доказало, что после отключения пользователями "истории расположения", отдельный параметр под названием "активность в интернете и приложениях" продолжал собирать данные о геолокации по умолчанию.

Согласно усовершенствованиям, которые мы провели за последние годы, мы урегулировали расследование, основанное на устаревших политиках продуктов, которые мы изменили несколько лет назад,

– заявили в Google.

К слову, сделка о мирном урегулировании предусматривает, что Google в 2023 году сделает предоставление информации об отслеживании расположения пользователей более прозрачным. В частности, пользователей проинформируют, как отключить отслеживание геолокации и удалить все собранные данные.

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