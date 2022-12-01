Учасників аукціону з продажу тернопільського заводу "Оріон" оштрафували на 30 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив змову на торгах під час продажу тернопільського заводу "Оріон". Відомство встановило, що переможець аукціону незаконно усунув конкуренцію з іншими учасниками.

Мовиться про придбання ТОВ "Самбірський радіозавод "Сигнал" об'єкта малої приватизації у Тернопільській області ще у 2018 році. АМКУ заявляє, що підприємство здобуло перемогу не конкурентним шляхом, а завдяки тому, що попередньо узгодило умови участі у торгах з іншим учасником.

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Учасники аукціону заплатять понад 30 мільйонів гривень штрафу

В АМКУ пояснили, що аукціон з приватизації "Тернопільський радіозавод "Оріон" проводило регіональне відділення Фонду держмайна України по Тернопільській області у 2018 році. Тоді стартова вартість об'єкта складала 24 885 870 гривень, а переможцем став ТОВ "Самбірський радіозавод "Сигнал".

Водночас АМКУ під час розгляду справи встановив, що ТОВ "Самбірський радіозавод "Сигнал" здобув перемогу не конкурентним шляхом, а завдяки тому, що попередньо узгодив умови участі в аукціоні з іншим його учасником – ТОВ "Торговий дім Львівського електролампового заводу "Іскра". Завдяки цьому конкуренцію між ними було усунуто,

– повідомили в Антимонопольному комітеті.

Зазначається, що на засіданні 27 жовтня цього року АМКУ визнав дії обидвох учасників аукціону порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Через змову підприємств, результати торгів було спотворено. Так, за порушення законодавства на компанії накладено штрафні санкції загальною сумою 30 133 600 гривень.

Нагадаємо, що ФДМУ у жовтні 2018 року продав держпакет у 96,1 акцій заводу "Оріон" за 57 мільйонів гривень. Тернопільське підприємство входить до військово-промислового комплексу та вважається стратегічним.