Швейцарія хоче скасувати заборону на будівництво нових АЕС

Після аварії на Фукусімі, Швейцарія відмовилася від будівництва нових АЕС. Нині уряд готує зміни щодо цього питання, а мораторій хочуть скасувати.

Швейцарія скасує заборону на АЕС

До кінця року уряд готує законодавчі зміни, а обговорять їх вже у 2025 році. Якщо депутати підтримають ініціативу, це питання винесуть на референдум.

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Нагадаємо! Заборону на будівництво нових АЕС запровадили ще у 2018 році через побоювання щодо безпеки після аварії на АЕС Фукусіма в Японії.

Нині у Швейцарії діють чотири АЕС, які ввели в експлуатацію у 70-80-х роках.

До слова місцевий уряд повідомив, що заборона несумісна з ціллю технологічної відкритості, а також створює ризики для виведення з експлуатації АЕС, що діють. До того ж за відсутності нових АЕС Швейцарія не зможе досягти поставленої мети про нульовий рівень викидів до 2050 року.