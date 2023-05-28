Незадоволеність роботою та доходами: що показало опитування українців

Європейська Бізнес Асоціація та дослідницька компанія Gradus Research запитали українців про задоволеність роботою та рівнем доходів. Результати наразі позитивними не назвеш.

Більш як половина українців не надто задоволені своїм поточним місцем роботи. Окрім того, наших громадян турбує рівень доходів, який теж не відповідає їхнім очікуванням.

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Зарплата та робота: що показало опитування

Сьогодні лише 34% українців задоволені своїм місцем праці. Щодо бізнес-аудиторії, то тут показник значно кращий – 69%.

Що стосується рівня зарплат, то задоволені своїм доходом лише 13% українців, 2% вважають його більш як достатній, 85% скаржаться на маленьку заробітну плату.

Рівень зарплат серед опитаних:

76% – менше 20 тисяч гривень;

53 – менше 10 тисяч гривень.

Попри незадоволеність зарплатою люди готові залишатися на своїй роботі через позитивну атмосферу у колективі, умови праці та хороші стосунки з керівниками. З початком повномасштабної війни 23% отримали додаткову підтримку у якості авансових виплат, компенсації витрат на релокацію та забезпечення житла.

30% громадян позитивно відгукуються про життя в Україні, ще 39% оцінили його як "задовільне". Найвищі оцінки дала молодь віком від 16 до 25 років, яка мешкає у Києві.