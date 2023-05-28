Більш як половина українців не надто задоволені своїм поточним місцем роботи. Окрім того, наших громадян турбує рівень доходів, який теж не відповідає їхнім очікуванням.

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Зарплата та робота: що показало опитування

Сьогодні лише 34% українців задоволені своїм місцем праці. Щодо бізнес-аудиторії, то тут показник значно кращий – 69%.

Що стосується рівня зарплат, то задоволені своїм доходом лише 13% українців, 2% вважають його більш як достатній, 85% скаржаться на маленьку заробітну плату.

Рівень зарплат серед опитаних:

76% – менше 20 тисяч гривень;

53 – менше 10 тисяч гривень.

Попри незадоволеність зарплатою люди готові залишатися на своїй роботі через позитивну атмосферу у колективі, умови праці та хороші стосунки з керівниками. З початком повномасштабної війни 23% отримали додаткову підтримку у якості авансових виплат, компенсації витрат на релокацію та забезпечення житла.

30% громадян позитивно відгукуються про життя в Україні, ще 39% оцінили його як "задовільне". Найвищі оцінки дала молодь віком від 16 до 25 років, яка мешкає у Києві.