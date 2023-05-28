Более половины украинцев не слишком довольны своим текущим местом работы. Кроме того, наших граждан беспокоит уровень доходов, который тоже не отвечает их ожиданиям.

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Зарплата и работа: что показал опрос

Сегодня только 34% украинцев довольны своим местом работы. Что касается бизнес-аудитории, то здесь показатель значительно лучше – 69%.

Что касается уровня зарплат, то удовлетворены своим доходом только 13% украинцев, 2% считают его более чем достаточным, 85% жалуются на маленькую заработную плату.

Уровень зарплат среди опрошенных:

76% – менее 20 тысяч гривен;

53 – менее 10 тысяч гривен.

Несмотря на недовольство зарплатой, люди готовы оставаться на своей работе из-за позитивной атмосферы в коллективе, условий труда и хороших отношений с руководителями. С началом полномасштабной войны 23% получили дополнительную поддержку в качестве авансовых выплат, компенсации расходов на релокацию и обеспечение жилья.

30% граждан положительно отзываются о жизни в Украине, еще 39% оценили ее как "удовлетворительную". Самые высокие оценки дала молодежь в возрасте от 16 до 25 лет, проживающая в Киеве.