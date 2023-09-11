На Закарпатті збудують кластери з переробки сміття: інвестиції складуть 25 мільйонів гривень

На Закарпатті створять 5 сміттєпереробних кластерів. У проєкт готові інвестувати десятки мільйонів гривень.

Незабаром на Закарпатті повинно розпочатися створення сміттєпереробних кластерів. Проєкт планували втілювати ще до повномасштабного вторгення, але напад російських окупантів змусив відкласти реалізацію.

Читайте також На шляху до мети: які риси та навички повинен мати успішний підприємець

Нові потужності для переробки відходів

Міндовкілля у співпраці з експертами Re:Waste хоче створити 5 сміттєпереробних підприємств на Закарпатті. Загальна вартість інвестицій проєкту – 20 – 25 мільйонів гривень.

Кожен з кластерів буде складатися як із сортувальних, так і переробних підприємств. Експерти прорахували одразу кілька можливих моделей будівництва, кожна з них передбачає 4 – 5 мільйонів для кожного кластера.

Впевнена, що в майбутньому це дасть можливість регіону стати одним з лідерів у реалізації змін та залучити інвестиції для будівництва необхідної інфраструктури з обробки відходів,

– вважає Вікторія Киреєва, заступниця міністра довкілля.

Відтак, на Закарпатті мають з'явитися Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Тячівсько-рахівський та Берегівський кластери. В останньому вже почали будувати переробне підприємство.

Для втілення проєкту також проводиться адаптація документації до вимог оновленого законодавства, яке зазнало трансформацій після реформи управління відходами в Україні.