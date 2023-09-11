Незабаром на Закарпатті повинно розпочатися створення сміттєпереробних кластерів. Проєкт планували втілювати ще до повномасштабного вторгення, але напад російських окупантів змусив відкласти реалізацію.

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Нові потужності для переробки відходів

Міндовкілля у співпраці з експертами Re:Waste хоче створити 5 сміттєпереробних підприємств на Закарпатті. Загальна вартість інвестицій проєкту – 20 – 25 мільйонів гривень.

Кожен з кластерів буде складатися як із сортувальних, так і переробних підприємств. Експерти прорахували одразу кілька можливих моделей будівництва, кожна з них передбачає 4 – 5 мільйонів для кожного кластера.

Впевнена, що в майбутньому це дасть можливість регіону стати одним з лідерів у реалізації змін та залучити інвестиції для будівництва необхідної інфраструктури з обробки відходів,

– вважає Вікторія Киреєва, заступниця міністра довкілля.

Відтак, на Закарпатті мають з'явитися Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Тячівсько-рахівський та Берегівський кластери. В останньому вже почали будувати переробне підприємство.

Для втілення проєкту також проводиться адаптація документації до вимог оновленого законодавства, яке зазнало трансформацій після реформи управління відходами в Україні.