У в'язницю посадять чи ні: які штрафи чекають на українців за зберігання дров

Протягом останніх днів в Україні почало ширитися масове незадоволення щодо нового законопроєкту №9665. У ньому йдеться про посилення покарання українців, які зберігають дрова без документів.

Як працює законопроєкт

Нашумілий законопроєкт передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров без належних документів. Українці можуть обійтися як штрафом, так і судовим позовом.

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24 Канал дізнався в адвоката Святослава Ліфтянника, як насправді можуть працювати нові поправки.

Перше, що варто розуміти, що невдоволення виникло через закон від першого читання, який передбачав кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров обсягом понад 5 кубів. Проте у другому читанні закон змінили – замість позбавлення волі буде лише штраф, а кількість дров має вимірюватися у їх вартості,

– пояснив він.

Вартість має не перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Один такий мінімум у кримінальному проваджені це 1 500 гривень. Відповідно штрафуватимуть українців за дрова вартість понад 30 тисяч гривень.

Якщо особа має документи, які підтверджують, де вона купила ці дрова, до неї не буде питань. В такому випадку перевірятимуть місце, де особа купила деревину на наявність відповідних дозволів. Те саме стосується перевізників деревини.

Також у розмові з 24 Каналом заступник голови АО "Алібі" Олексій Бебель розповів детальніше про покарання.

Такі дії будуть каратися штрафом від 2 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Якщо ж ці дії вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великому розмірі, то тоді вони караються штрафом від 10 000 до 250 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років,

– сказав він.

При цьому значним розміром у цій статті розуміється вартість дерев, чагарників або деревини, яка становить більше ніж 25 мінімумів доходів громадян, а під великим розміром – понад 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зверніть увагу! Вчора радник президента України Дмитро Литвин повідомив BBC, що Володимир Зеленський не підпише цей закон. Проте нині це ще точно не відомо.

Кому загрожує судимість

Бебель порахував за які обсяги правопорушення українці можуть бути притягнуті до суду.

Тепер щодо відповідальності. Якщо цей проєкт буде таки підписано та опубліковано, то за придбання й зберігання дров без документів на суму 37 850 гривень і більше (це в поточному році, оскільки йде прив’язка до 50% від прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, помножену відповідно на 25 та 60) можна цілком вірогідно одержати покарання та судимість,

– проаналізував експерт.

Керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw, голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації, Андрій Шабельніков додав для 24 Каналу, що за зберігання дров на суму до 30 тисяч гривень передбачена адміністративна відповідальність – штраф у розмірі від 510 до 1 020 гривень.

Якщо ж працівники поліції виявлять факт зберігання дров на суму понад 30 тисяч гривень, то в такому разі передбачена вже кримінальна відповідальність. Так, "справжній строк", а саме позбавлення волі від 5 до 7 років, передбачено за зберігання дров на суму понад 90 тисяч гривень,

– сказав він.

Штрафуватимуть і за гриби

Мережею почалася ширитися інформація, що новий закон може вплинути й на любителів збирати гриби та ягоди. Андрій Шабельніков пояснив, що відповідно до статті 66 Лісового кодексу України, громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в приватних лісах вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби.

Тобто для власного вжитку громадяни можуть збирати гриби без відповідного дозволу. Однак якщо мова йде про значні об’єми лісових ресурсів, наприклад, для продажу, у такому разі необхідно отримати лісовий квиток, аби уникнути адміністративної відповідальності,

– пояснив він.

Олексій Бебель додав, що стосовно обмеження побічного лісокористування (збір грибів\ягід) вже давно існують конкретні правила. Згідно з новими правками за такі дії зможуть притягнути до адміністративної відповідальності у виді штрафу від 450 до 850 гривень.

А якщо дерева ростуть на подвір'ї власника

Згідно з постановою КМУ "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", видалення дерев та чагарників на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, здійснюється за рішенням самого власника.

Однак поки випрацюваного механізму, як довести, що ці дрова вирубані саме на вашій земельній ділянці, немає,

– сказав Шабельніков.

Що буде, якщо деревину заготовили завчасно

З огляду на принцип незворотності дії закону в часі, притягнення до відповідальності за заготівлю деревини до набрання чинності законопроєктом буде неправомірним, додав керівний партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw.

Станіслав Ліфтянник вважає, що під покарання насправді потрапить дуже мало осіб.

Будемо відверті. Правоохоронці не можуть просто так зайти у двір людини та без підстав перевіряти дрова та їх вартість. Для обшуку мають бути підстави. Друге – правоохоронці не можуть самостійно визначити ціну деревини, тому мають створити протокол обшуку та вилучення дров у якості доказу і передати їх на експертизу. Цього робити не будуть, тому що це обійдеться для них дорожче за отриманий штраф,

– пояснив він.

Скільки дров можна заготовити

Середня ціна куба дров становить 1 700 гривень. Відповідно, межі допустимих норм дозволяють українцям запастися близько 17 кубами деревини на зиму.

Зауважте! Тепер варто зберігати квитанції про купівлю деревини, аби уникнути проблем із правоохоронними органами.