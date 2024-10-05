Історичне підвищення оподаткування: нардепка назвала прогалини нового законопроєкту

Комітет підтримав законопроєкт про історичне підвищення податків. Зараз його готують до другого читання. Однак він має певні важливі прогалини.

Таку думку 24 Каналу озвучила народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко. Вона категорично не погоджується із запропонованою концепцією.

До теми Історичне підвищення податків: Комітет підтримав до другого читання законопроєкт

Підняття військового збору

Галина Васильченко зазначила, що насамперед у цьому законопроєкті передбачається підняття військового збору з 1,5% до 5%. Також там мовиться про встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців усіх чотирьох груп. Раніше вони не платили такого військового збору.

Пропонується, що перша та друга групи ФОП будуть змушені платити у місяць по 800 гривень. Це 10% мінімальної заробітної плати, яка станом на зараз становить 8 тисяч гривень.

Для третьої групи ФОПів встановлено 1% з обороту. Тобто третя група фізичних осіб-підприємців буде платити не 5%, а вже 6% з обороту. Загалом мовиться про військовий збір та єдиний податок.

Крім того, згідно із цим законопроєктом впроваджується додаткове оподаткування прибутків банків – 50%. Цю норму абсолютна більшість народних депутатів підтримує. А ще встановлюється 25% прибуткового податку для небанківських фінансових установ.

Багато дискусій викликало питання військового збору. Адже коли запроваджується його підвищення, то додатковий податковий тягар лягає лише на тих, хто отримує офіційні зарплати, працює легально, сплачує податки. За даними експертів, половина економіки України, на жаль, перебуває в тіні. Таке підвищення податків не буде стосуватися тих, хто працює "в чорну" або "в сіру".

Бізнес-асоціаціями після консультації з Кабміном, з комітетом, з експертами було запропоновано пропозицію підняти на один – два пункти ПДВ. Це б принесло у бюджет додатково ті ж кошти, що підвищення військового збору. Якщо підіймають ПДВ, то це все стосується всіх, бо оплачує кінцевий споживач.

Тому що ПДВ закладено в кожен товар і платить кінцевий споживач. Відповідно це рівномірно і справедливо було б розподілено між всіма громадянами України. На жаль, ця позиція не була підтримана. Після багатьох дискусій, суперечок в комітеті, на робочих групах все одно залишилася норма, яка була прийнята в першому читанні і зараз іде до другого читання,

– сказала народна депутатка.

У законопроєкті понад 1 300 поправок. Зокрема, членкиня комітету ВР з питань фінансів подавала поправки, які б встановлювали рівномірний розподіл додаткового податкового навантаження, а саме зменшення ставки відсотка оподаткування для ФОПів з 10% до 5% мінімальної заробітної плати.

"Багато народних депутатів подало пропозиції щодо ПДВ, про яке ми згадували. Впевнена, що я, мої колеги будемо ставити ці поправки на врахування в залі. Іноді такі поправки проходять, але, звісно, тут потрібно назбирати не менше 226 голосів. Це навіть складніше, ніж в комітеті", – підкреслила вона.

Звітність щодо ПДФО

Як зауважила народна депутатка, у цьому законопроєкті мовиться не лише про підвищення ставок податків, але й про такий додатковий тягар для бізнесу, як щомісячна звітність щодо ПДФО. Наразі в Україні згідно з нормами законодавства є щоквартальна звітність.

Відповідно до цього законопроєкту, прийняті норми, які йдуть до другого читання, щодо щомісячної звітності. Міністерство економіки запевняє, що їм це потрібно для того, щоб залагодити ефективну систему економічного бронювання.

Про це було дуже багато суперечок, як на робочій групі, так і в комітеті. Ми понад годину сперечалися, і так і не отримали якихось адекватних аргументів, навіщо міністерству економіки ця щомісячна звітність. Хочу нагадати, що це не просто додаткова бюрократична тяганина, а це додатковий фінансовий тягар для бізнесу. Бо потрібно буде більше коштів витрачати на бухгалтерів, і, звісно, більше бюрократичної роботи,

– розповіла Васильченко.

Преференційні умови

В Україні завжди є преференційні умови і для бізнесу, і загалом щодо сплати податків земельного, з нерухомості для прифронтових територій. Аналогічно для фізичних осіб-підприємців, які діють ближче до лінії фронту.

Це все вже визначатиметься і визначається постановами Кабінету Міністрів, ці лінії розмежування і конкретні території. Але так, є пільга для відповідних фізичних осіб-підприємців. У цьому законопроєкті щодо військового збору аналогічно. Це абсолютно логічно, всі це підтримують та розуміють,

– додала Галина Васильченко.