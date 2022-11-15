"Армія відновлення": скільки безробітних вже залучили до громадських робіт

До суспільно корисних робіт у межах програми "Армія відновлення" станом на 15 листопада залучили уже 1 036 безробітних громадян. Всі вони наразі працевлаштовані у п'яти областях України.

При цьому, найбільше людей отримали роботу за програмою на Київщині та Сумщині. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

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У яких областях безробітні вже долучились до програми

Станом на сьогодні, у межах програми "Армія відновлення" безробітних залучають до громадських робіт у таких областях:

Сумська область – вже працевлаштовано 499 осіб;

Київська – роботу отримали 209 людей;

Чернігівська – 176 осіб;

Донецька – 107;

Полтавська – 45.

У Мінекономіки зазначили, що невдовзі програма стартує також на Рівненщині та Волині.

Чим займаються працівники і скільки їм платять

Зазначається, що види суспільно корисних робіт, залежно від регіону, можуть відрізнятися. Так, найчастіше безробітних залучають до зміцнення дамб та розчищення водойм, заготівлі дров, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень, благоустрою та ремонту на важливих об'єктах тощо.

Разом з тим, кожен регіон і територіальна громада мають свій орієнтовний кошторис та кількість робочих місць за програмою. Так, наразі загальний обсяг фінансування складає 20,2 мільйона гривень.

При цьому, розмір зарплат не може бути менший, ніж встановлена мінімальна – 6 700 гривень на місяць. Водночас, такі роботи можуть дофінансовуватися з обласних бюджетів, тобто оплата за їхнє виконання може бути більшою.

Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо у ці турбулентні часи. Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць,

– прокоментувала ініціативу заступниця міністерки економіки Тетяна Бережна.

До слова, у Мінекономіки нагадали, що участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною, а долучитися до "Армії відновлення" можна, ознайомившись із програмою за посиланням.