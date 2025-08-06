У першій половині 2025 року в Росії кількість юридичних осіб, що припинили діяльність, вперше за останні три роки перевищила число новостворених.

Компанії масово закривають?

Про це повідомили російські медіа з посиланням на дані Росстату, передає 24 Канал. Згідно зі статистикою, з січня по червень було ліквідовано майже 141 тисяча компаній, тоді як зареєстровано лише близько 95 тисяч нових – це у півтора рази менше.

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Зауважте. Найбільше підприємств припинило роботу в таких секторах, як торгівля, будівництво та обробна промисловість – саме ці галузі найбільше постраждали від зростання витрат і падіння попиту.

Кого торкнулось банкрутсво?

У кількох регіонах фіксують масове банкрутство девелоперських компаній. Також зросла кількість фінансових банкрутств серед автодилерів і мікрофінансових організацій.

Серед бізнесів, які припинили роботу російські модні бренди ME та I AM Studio. Також процес ліквідації розпочали низка міжнародних корпорацій, які ще у 2022 році оголосили про вихід з російського ринку – зокрема, H&M і Microsoft.