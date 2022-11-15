В Україні запустили електронний кабінет надрокористувача: чим він корисний для бізнесу

Міндовкілля запустило електронний кабінет надрокористувача. Ресурс доступний на єдиній національній платформі "ЕкоСистема".

За допомогою сервісу можна подати заяви і пакети документів для отримання чи переоформлення спеціальних дозволів на використання надр. Також ресурс дозволяє продовжити дію цих документів, внести зміни чи розширити межі користування.

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Що зміниться

Раніше оформити спеціальні дозволи на користування надрами можна було винятково в офлайн-режимі. Тепер, окрім цієї функції в онлайні, ресурс дозволяє також отримати пропозиції від Міндовкілля щодо можливостей надрокористування та погодження від органів місцевого самоврядування.

Як зазначають у міністерстві, електронний кабінет дозволить прискорити процес обробки поданих заяв та зменшити кількість повернень документів унаслідок допущених технічних помилок.

До слова, функціонал е-кабінету передбачає використання геоінформаційної системи для перевірки контурів кожної заяви, аби не допустити перетину з діючими спецдозволами, природоохоронними та водними об'єктами, а також земельним кадастром.

Водночас, функціонал кабінету наразі обмежений з міркувань національної безпеки. Доступ користувачів до усіх функцій електронного кабінету у Міндовкіллі обіцяють відкрити вже після завершення воєнного стану в Україні.