Заборона країн ЄС на імпорт Українського зерна: Україна очікує на негайну реакцію Єврокомісії

Польща та ще кілька країн ЄС хочуть заборонити ввозити українське зерно до кінця року. Ця позиція йде врозріз з тим, що було погоджено з ЄС.

Як відомо, Польща хоче ввести ембарго на українське зерно до кінця 2023 року в односторонньому порядку. Її приклад можуть наслідувати Болгарія, Угорщина, Словаччина та Румунія.

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Україна сподівається на реакцію Євросоюзу

Лідери ЄС наголосили, що після 15 вересня ембарго на українське зерно перестане діяти, і спільне рішення повинні підтримати усі країни Євросоюзу. Якщо хтось вирішить діяти на власний розсуд – буде змушений відповідати за це, навіть за рахунок санкцій.

Як заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україна також сподівається на швидку реакцію Єврокомісії, якщо виникне така ситуація.

Принципи Єдиного ринку ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС порушувати не можна за жодних обставин,

– наголосив чиновник.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також запевняла президента України Володимира Зеленського, що після 15 вересня про жодне ембарго на українське зерно у межах ЄС не може бути й мови.

"У мене є домовленість з кабінетом президентки , що будь-які факти блокування українського транзиту ми негайно будемо доводити і вимагати відповідної реакції", – запевнив Жовква.

Також в ЄС вже готуються до контрзаходів на випадок, якщо Польща втілить свій задум у реальність та закриє кордон для українського зерна.