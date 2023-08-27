Раніше Європейський Союз дозволив Польщі та ще кільком країнам заборонити імпортувати українське зерно. Вже 15 вересня це рішення має припинити свою дію.

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Втім, одразу кілька країн заявили про готовність вводити ембарго на українське зерно без погодження з ЄС. Зокрема, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш відкрито заявляє, що заборона буде продовжена до кінця року, і це питання обговорювати ніхто не збирається.

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Ми підтримуємо заборону на імпорт в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять власні обмеження. Наша декларація зрозуміла,

– сказав Телуш.

Рішення Польщі про самовільне продовження заборони на імпорт українського зерна готові підтримати такі країни:

Угорщина;

Словаччина;

Румунія;

Болгарія.

Разом з тим повідомляється, що дозвіл на транзит зерна з України в інші країни блокувати ніхто не збирається, йдеться лише про імпорт на внутрішні ринки означених країн.

Раніше ЄС погрожував Польщі санкціями у випадку продовження заборони на імпорт українського зерна.