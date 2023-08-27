Раніше Європейський Союз дозволив Польщі та ще кільком країнам заборонити імпортувати українське зерно. Вже 15 вересня це рішення має припинити свою дію.

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Втім, одразу кілька країн заявили про готовність вводити ембарго на українське зерно без погодження з ЄС. Зокрема, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш відкрито заявляє, що заборона буде продовжена до кінця року, і це питання обговорювати ніхто не збирається.

Ми підтримуємо заборону на імпорт в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять власні обмеження. Наша декларація зрозуміла,
сказав Телуш.

Рішення Польщі про самовільне продовження заборони на імпорт українського зерна готові підтримати такі країни:

  • Угорщина;
  • Словаччина;
  • Румунія;
  • Болгарія.

Разом з тим повідомляється, що дозвіл на транзит зерна з України в інші країни блокувати ніхто не збирається, йдеться лише про імпорт на внутрішні ринки означених країн.

Раніше ЄС погрожував Польщі санкціями у випадку продовження заборони на імпорт українського зерна.