Ранее Европейский Союз разрешил Польше и нескольким странам запретить импортировать украинское зерно. Уже 15 сентября это решение должно прекратить свое действие.
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Впрочем, несколько стран заявили о готовности вводить эмбарго на украинское зерно без согласования с ЕС. В частности, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш откровенно заявляет, что запрет будет продлен до конца года, и этот вопрос обсуждать никто не собирается.
Мы поддерживаем запрет на импорт в нашу страну до конца года. Я хочу сказать, что даже если этого не удастся, некоторые страны введут собственные ограничения. Наша декларация понятна,
– сказал Телуш.
Решения Польши о самопроизвольном продлении запрета на импорт украинского зерна готовы поддержать такие страны:
- Венгрия;
- Словакия;
- Румыния;
- Болгария.
Вместе с тем сообщается, что разрешение на транзит зерна из Украины в другие страны блокировать никто не собирается, речь идет только об импорте на внутренние рынки этих стран.
Ранее ЕС угрожал Польше санкциями в случае продления запрета на импорт украинского зерна.