Евросоюз ввел эмбарго на ввоз украинского зерна до 15 сентября, чтобы защитить внутренний рынок. После этой даты Украина должна получить доступ к европейскому рынку.

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Впрочем, некоторые страны выступили против ввоза украинского зерна на территорию ЕС. В частности, Польша из-за своих политиков уже даже сообщила, что готова ввести эмбарго в одностороннем порядке..

ЕС может отреагировать на действия Польши санкциями

Представители стран-лидеров ЕС уже сообщали, что о продлении эмбарго на украинское зерно не может быть и речи. Также в Еврокомиссии считают, что введение Польшей ограничений в одностороннем порядке можно считать нарушением европейского права.

Кстати говоря! Молдова согласилась помочь Украине экспортировать зерно. Для этого сосед готов модернизировать железную дорогу.

За свою позицию Польша может нарваться на санкции, но следует учитывать, что их применение – довольно длительная процедура. В Варшаве больше опасаются торговых контрмер, которые могут ввести другие страны ЕС, например Германия.

Украина четко отстаивает свою позицию по этому вопросу и ожидает, что Брюссель сможет договориться с поляками. Польша же активно ищет союзников, но пока ни от кого не имеет четкого ответа.

Согласно предварительным переговорам, Румыния не будет идти против Еврокомиссии, но Словакия, Венгрия и Болгария могут выступить за продолжение эмбарго.