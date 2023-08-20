Евросоюз ввел эмбарго на ввоз украинского зерна до 15 сентября, чтобы защитить внутренний рынок. После этой даты Украина должна получить доступ к европейскому рынку.
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Впрочем, некоторые страны выступили против ввоза украинского зерна на территорию ЕС. В частности, Польша из-за своих политиков уже даже сообщила, что готова ввести эмбарго в одностороннем порядке..
ЕС может отреагировать на действия Польши санкциями
Представители стран-лидеров ЕС уже сообщали, что о продлении эмбарго на украинское зерно не может быть и речи. Также в Еврокомиссии считают, что введение Польшей ограничений в одностороннем порядке можно считать нарушением европейского права.
За свою позицию Польша может нарваться на санкции, но следует учитывать, что их применение – довольно длительная процедура. В Варшаве больше опасаются торговых контрмер, которые могут ввести другие страны ЕС, например Германия.
Украина четко отстаивает свою позицию по этому вопросу и ожидает, что Брюссель сможет договориться с поляками. Польша же активно ищет союзников, но пока ни от кого не имеет четкого ответа.
Согласно предварительным переговорам, Румыния не будет идти против Еврокомиссии, но Словакия, Венгрия и Болгария могут выступить за продолжение эмбарго.