Небагато і немало: скільки отримували у Києві працівники у 2023 році

Одним з найбільш вагомих факторів розміру зарплати можна сміливо назвати попит на певну спеціальність. Станом на середину грудня, середня зарплата у Києві становила - 14,1 тисячі гривень.

Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості – Дмитро Новицький.

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При цьому, у 2023 році номінальною вважається зарплата в Україні у розмірі 18 527 гривень. Водночас у 2022 це значення було 14 847 гривень.

Скільки отримували працівники в Києві

Найбільш оплачуваною, як правило, залишилась ІТ-сфера. Там працівники отримували до 110 тисяч гривень на місяць. В той час, як інші спеціальності:

30-35 тисяч гривень – кваліфіковані робітники з інструментом.

до 25 тисяч гривень – лікарі різних спеціалізацій.

до 22 тисячі гривень – слюсарі різних спеціалізацій.

до 14,9 тисячі гривень – електромонтери різних спеціалізацій.

до 12,7 тисячі гривень – вчителі.

11,1 тисячі гривень – продавці продовольчих товарів.

Водночас мінімальна оплата була у контролера квитків, експедитора, гардеробника, садівника та інших.

Розмір мінімальної заробітної плати у 2023 році становив – 6 700 гривень.

Кому платили найбільше в Україні

Відповідно до статистики Держстату, за період з липня по вересень 2023 року середня зарплата українців була на рівні 17 937,3 гривні. У 2022 році цей же показник був на 22,7% менший.

Спеціалісти таких сфер мають найбільшу зарплату, згідно з опублікованими даними:

Інформація та телекомунікації середній показник 37 542 гривні, він зріс на 20,3%;

Фінансова та страхова діяльність – 34 189 гривень – 29,8%;

Державне управління та оборона – 24 168 гривень – 29,8%;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 гривня – 23,5%;

Освіта – 12 180 гривень – 8,2%.

Сфера освіти входить до трійки з найменшим рівнем середньої зарплати у нашій державі.