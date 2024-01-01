Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості – Дмитро Новицький.
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При цьому, у 2023 році номінальною вважається зарплата в Україні у розмірі 18 527 гривень. Водночас у 2022 це значення було 14 847 гривень.
Скільки отримували працівники в Києві
Найбільш оплачуваною, як правило, залишилась ІТ-сфера. Там працівники отримували до 110 тисяч гривень на місяць. В той час, як інші спеціальності:
- 30-35 тисяч гривень – кваліфіковані робітники з інструментом.
- до 25 тисяч гривень – лікарі різних спеціалізацій.
- до 22 тисячі гривень – слюсарі різних спеціалізацій.
- до 14,9 тисячі гривень – електромонтери різних спеціалізацій.
- до 12,7 тисячі гривень – вчителі.
- 11,1 тисячі гривень – продавці продовольчих товарів.
Водночас мінімальна оплата була у контролера квитків, експедитора, гардеробника, садівника та інших.
Кому платили найбільше в Україні
Відповідно до статистики Держстату, за період з липня по вересень 2023 року середня зарплата українців була на рівні 17 937,3 гривні. У 2022 році цей же показник був на 22,7% менший.
Спеціалісти таких сфер мають найбільшу зарплату, згідно з опублікованими даними:
- Інформація та телекомунікації середній показник 37 542 гривні, він зріс на 20,3%;
- Фінансова та страхова діяльність – 34 189 гривень – 29,8%;
- Державне управління та оборона – 24 168 гривень – 29,8%;
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 гривня – 23,5%;
- Освіта – 12 180 гривень – 8,2%.