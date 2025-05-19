Як заробляти гроші в Instagram: практичний гід

За останні роки Instagram перетворився на повноцінну платформу для бізнесу, самовираження та заробітку. Тисячі людей у світі, і в Україні теж, щодня отримують дохід завдяки Instagram.

Інфлюенс-маркетинг: реклама в акаунті

Найочевидніший спосіб заробітку в Instagram – розміщення рекламних публікацій. Якщо у вас є активна аудиторія, бренди можуть платити за згадку про свої товари чи послуги. Як заробляти в Instagram, розбирався 24 Канал.

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Аби бути інфлюенсером, потрібно створювати якісний контент і набрати підписників (зазвичай від 3–5 тисяч уже починають приходити перші запити на рекламу).

Тож, коли компанії пропонують вам співпрацю, ви розміщуєте сторіс або пости з позначкою бренду, за це і отримуєте оплату.

Скільки можна заробити: Ціна за пост залежить від кількості підписників, рівня залученості аудиторії та вашої ніші. У мікроінфлюенсерів (3–10 тисяч підписників) ціна стартує від 20–50 доларів за пост. У топ-блогерів з аудиторією 100 тисяч – це вже сотні й тисячі доларів.

Продаж власних продуктів і послуг

Instagram чудово працює як вітрина для ваших товарів або послуг:

handmade-вироби,

консультації (психологія, коучинг, фітнес, маркетинг),

онлайн-курси,

книжки чи мерч,

і навіть випічка або букети на замовлення.

Наприклад, ви психолог і і ведете сторінку з порадами, паралельно продаєте консультації, вебінари чи чек-листи. Або майстриня прикрас і публікуєте свої вироби, приймаєте замовлення через директ – і розвиває свій бізнес.

Аффілійований маркетинг (партнерські програми)

Це варіант для тих, хто не має свого продукту, але вміє переконливо радити. Ви розміщуєте партнерське посилання на товар/послугу – і отримуєте комісію з продажів.

Плюси:

Не потрібно мати склад, товар чи надавати послуги.

Можна заробляти навіть з невеликою аудиторією, якщо вона вам довіряє.

Мінуси:

Доходи сильно залежать від активності аудиторії.

Instagram-магазин

Instagram дозволяє підключити вітрину з товарами, позначати їх на фото та направляти людей у магазин.

Це може бути: інтеграція з Shopify або іншим e-commerce сервісом; продаж напряму через повідомлення.

Схема ідеально працює в нішах одягу, косметики, аксесуарів, декору.

Створення контенту для інших

Не обов’язково бути зіркою Instagram, щоб на ньому заробляти. Можна:

вести акаунти для клієнтів як SMM-фахівець,

робити фото або рілс для брендів,

писати тексти для постів,

займатися сторітелінгом чи дизайном.

Ця робото чудово підійде для копірайтерів, фотографів, дизайнерів, відеографів, контент-кріейторів.

Продаж візуалу: пресети, шаблони, фільтри

Багато користувачів хочуть мати "гарний Instagram", але не вміють обробляти фото чи оформлювати сторінку. Тут з'являється попит на:

фірмові шаблони для сторіс і постів,

фільтри (пресети для Lightroom),

візуальні гіди.

Платний доступ до контенту (через закриті сторінки або Patreon)

Можна створити закритий профіль, доступ до якого отримують лише ті, хто платить. Це може бути:

корисний контент (наприклад, про бізнес, психологію, материнство),

еротичний контент (через OnlyFans чи інші платформи),

підтримка творчості (через донати або підписки).

Проведення розіграшів (гівів)

Розіграші — спірний, але досі популярний спосіб заробітку. Організатори збирають гроші з учасників, формують призовий фонд і просувають ваш акаунт через giveaway.

Але! Гіви мають недовготривалий ефект і часто дають "мертвих" підписників. Тож як інструмент – не для кожного. Був час, коли гіви приносили прибуток, підписників, але наразі подібні розіграши менш популярні.

Успіх в Instagram

Тож, Instagram – це справжній майданчик можливостей. Але гроші не з'являються миттєво. Щоб заробляти, потрібно:

створювати якісний контент,

розуміти свою аудиторію,

будувати довіру та активність,

і, звісно, бути послідовним(ою).

Успішні Instagram-проєкти – це завжди поєднання креативу, стратегії й терпіння. Якщо ви шукаєте гнучкий спосіб монетизувати свої навички, – Instagram може стати хорошим стартом або доповненням до основної справи.