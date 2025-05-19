Як заробляти гроші в Instagram: практичний гід
- Instagram пропонує багато способів заробітку: інфлюенс-маркетинг, продаж власних продуктів, аффілійований маркетинг, створення контенту для інших, продаж візуалу, платний доступ до контенту, проведення розіграшів.
- Для успіху в Instagram важливо створювати якісний контент, розуміти свою аудиторію, будувати довіру та активність, а також бути послідовним(ою).
За останні роки Instagram перетворився на повноцінну платформу для бізнесу, самовираження та заробітку. Тисячі людей у світі, і в Україні теж, щодня отримують дохід завдяки Instagram.
Інфлюенс-маркетинг: реклама в акаунті
Найочевидніший спосіб заробітку в Instagram – розміщення рекламних публікацій. Якщо у вас є активна аудиторія, бренди можуть платити за згадку про свої товари чи послуги. Як заробляти в Instagram, розбирався 24 Канал.
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Аби бути інфлюенсером, потрібно створювати якісний контент і набрати підписників (зазвичай від 3–5 тисяч уже починають приходити перші запити на рекламу).
Тож, коли компанії пропонують вам співпрацю, ви розміщуєте сторіс або пости з позначкою бренду, за це і отримуєте оплату.
Скільки можна заробити: Ціна за пост залежить від кількості підписників, рівня залученості аудиторії та вашої ніші. У мікроінфлюенсерів (3–10 тисяч підписників) ціна стартує від 20–50 доларів за пост. У топ-блогерів з аудиторією 100 тисяч – це вже сотні й тисячі доларів.
Продаж власних продуктів і послуг
Instagram чудово працює як вітрина для ваших товарів або послуг:
- handmade-вироби,
- консультації (психологія, коучинг, фітнес, маркетинг),
- онлайн-курси,
- книжки чи мерч,
- і навіть випічка або букети на замовлення.
Наприклад, ви психолог і і ведете сторінку з порадами, паралельно продаєте консультації, вебінари чи чек-листи. Або майстриня прикрас і публікуєте свої вироби, приймаєте замовлення через директ – і розвиває свій бізнес.
Аффілійований маркетинг (партнерські програми)
Це варіант для тих, хто не має свого продукту, але вміє переконливо радити. Ви розміщуєте партнерське посилання на товар/послугу – і отримуєте комісію з продажів.
Плюси:
- Не потрібно мати склад, товар чи надавати послуги.
- Можна заробляти навіть з невеликою аудиторією, якщо вона вам довіряє.
Мінуси:
Доходи сильно залежать від активності аудиторії.
Instagram-магазин
Instagram дозволяє підключити вітрину з товарами, позначати їх на фото та направляти людей у магазин.
Це може бути: інтеграція з Shopify або іншим e-commerce сервісом; продаж напряму через повідомлення.
Схема ідеально працює в нішах одягу, косметики, аксесуарів, декору.
Створення контенту для інших
Не обов’язково бути зіркою Instagram, щоб на ньому заробляти. Можна:
- вести акаунти для клієнтів як SMM-фахівець,
- робити фото або рілс для брендів,
- писати тексти для постів,
- займатися сторітелінгом чи дизайном.
Ця робото чудово підійде для копірайтерів, фотографів, дизайнерів, відеографів, контент-кріейторів.
Продаж візуалу: пресети, шаблони, фільтри
Багато користувачів хочуть мати "гарний Instagram", але не вміють обробляти фото чи оформлювати сторінку. Тут з'являється попит на:
- фірмові шаблони для сторіс і постів,
- фільтри (пресети для Lightroom),
- візуальні гіди.
Платний доступ до контенту (через закриті сторінки або Patreon)
Можна створити закритий профіль, доступ до якого отримують лише ті, хто платить. Це може бути:
- корисний контент (наприклад, про бізнес, психологію, материнство),
- еротичний контент (через OnlyFans чи інші платформи),
- підтримка творчості (через донати або підписки).
Проведення розіграшів (гівів)
Розіграші — спірний, але досі популярний спосіб заробітку. Організатори збирають гроші з учасників, формують призовий фонд і просувають ваш акаунт через giveaway.
Але! Гіви мають недовготривалий ефект і часто дають "мертвих" підписників. Тож як інструмент – не для кожного. Був час, коли гіви приносили прибуток, підписників, але наразі подібні розіграши менш популярні.
Успіх в Instagram
Тож, Instagram – це справжній майданчик можливостей. Але гроші не з'являються миттєво. Щоб заробляти, потрібно:
- створювати якісний контент,
- розуміти свою аудиторію,
- будувати довіру та активність,
- і, звісно, бути послідовним(ою).
Успішні Instagram-проєкти – це завжди поєднання креативу, стратегії й терпіння. Якщо ви шукаєте гнучкий спосіб монетизувати свої навички, – Instagram може стати хорошим стартом або доповненням до основної справи.