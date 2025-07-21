Заробити легше ніж здається: за що YouTube платить гроші

YouTube пропонує авторам монетизувати контент. Таким чином можна заробити значні кошти. Особливо, якщо розібратись в можливостях, які надає ця платфрма.

На чому можна заробити на YouTube?

Варто зауважити, що заробіток на YouTube може відрізнятися, залежно від регіону, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube.

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Основні методи заробітку на YouTube:

Кошти за YouTube Premium

Автор має змогу отримувати дохід від медійних оголошень, оверлеїв та відеореклам, що "розміщуються" у його ролику. Фактично, творцю контенту надається частка від плати за підписку YouTube Premium, яку здійснюють глядачі, аби не бачити різного роду вставки, зокрема, рекламу.

Суперчат та суперналіпки

Це спеціальні можливості, які будуть доступні за окрему оплату. Зокрема, щоб отримати певні стікери, користувачу доведеться внести визначену суму коштів.

Зауважте! Таким чином користувач може не тільки підтримати автора, а й виділятися, завдяки ексклюзивному оформленню.

Співпраця з брендами

На YouTube залишаються популярними відео про покупки. Автор може співпрацювати з брендами, а також отримувати від них речі та оплату за створення контенту.

Зверніть увагу! Також в авторів є можливість скористатися YouTube BrandConnect. Ця опція дозволяє проводити запуск спільної кампанії з брендованим контентом.

Суперподяка

Суперподяка – можливість від YouTube, яка дозволяє користувачам донатити автору контенту. За це донатери побачать спеціальну анімацію. Також у таких користувачів виділятиметься коментар іншим кольором.

Спонсорство

Користувачі мають змогу оформити спонсорську підписку. Тобто, щомісячно з їхнього рахунку буде списуватись певна сума коштів. Натомість автор надасть своїм спонсорам ексклюзивний контент, значки лояльності та авторські стікери.

Важливо! Зараз є можливість створення декількох рівнів спонсорства за різну оплату.