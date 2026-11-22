Робота із зарплатою від 100 тисяч гривень: які вакансії є в Україні
Зарплата 100 – 150 тисяч гривень на місяць не вигадка для українського ринку праці. Хоч знайти таку пропозицію непросто. Серед найоплачуваніших професій у жовтні лідирували штукатури з медіанною зарплатою 90 тисяч гривень.
Де знайшлася вакансія із зарплатою 150 тисяч гривень
Як розповіли 24 Каналу в OLX Робота, у серпні 2026 року на платформі було лише одне оголошення із зарплатою 150 тисяч гривень. Воно стосувалося сфери "Медицина / фармацевтика" та було розміщене у Херсонській області.
Це найвища медіанна зарплата серед згаданих у даних регіональних категорій.
Важливо! Йдеться лише про одне оголошення. Така пропозиція не свідчить про типовий рівень оплати для всіх працівників медичної чи фармацевтичної сфери.
Інші високі медіанні зарплати у серпні фіксували в нерухомості:
- 60 тисяч гривень у Київській області;
- 55 тисяч – в Одеській;
- 50 тисяч – у Хмельницькій.
Яким фахівцям пропонують найбільші зарплати
У жовтні 2026 року найвищі зарплатні пропозиції на OLX Робота були у сфері будівництва та облицювальних робіт. Найбільше могли заробляти штукатури – медіанна зарплата для них становила 90 тисяч гривень.
До переліку високооплачуваних спеціальностей також увійшли:
- далекобійники, муляри та фасадники – 70 тисяч гривень;
- плиточники – 65 тисяч гривень;
- рихтувальники – 61,5 тисячі гривень;
- маляри – 60 тисяч гривень;
- будівельники – 57,5 тисячі гривень;
- сантехніки – 53,75 тисячі гривень;
- автомалярі, виконроби, машиністи екскаватора, монтажники та електрики – 50 тисяч гривень.
Тож за наявними даними, саме робітничі спеціальності мають одні з найвищих і найбільш помітних зарплатних пропозицій. Водночас медіанна оплата навіть для лідерів цього переліку поки не сягає 100 тисяч гривень.
До слова, офіційна мінімальна зарплата на папері та в гаманці відрізняється. Відтак, одна година роботи в Україні вартує 52 гривні, а за місяць – 8 647 гривень. Але з цієї суми щомісяця вираховують ще обовʼязкові платежі – ПДФО та військовий збір. Загалом сума податків складає 1 988 гривень.