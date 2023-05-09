Зарплати для українців підвищать: кого чекає надбавка до 20%
Джерело:OBOZREVATEL
Протягом року більшість роботодавців планує підвищити заробітні плати працівникам. На думку експертів з ринку праці, сума надбавки може становити 5% – 20%.
Кому підвищать зарплати
Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна вважає, що зарплати будуть підвищувати, але не рівномірно, бо у роботодавців немає такої фінансової можливості. В першу чергу хорошу надбавку отримають ті співробітники, від чиєї роботи залежить функціонування підприємства. Усі інші можуть або лишитися без неї, або отримати підвищення на кілька відсотків.
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Близько 60% роботодавців заявили, що збираються підняти зарплати для працівників, щоб зберегти колектив та бути конкурентними. Це стосується критично важливих для держави галузей:
- медицина;
- енергетика;
- будівництво;
- військово-промисловий комплекс;
- агропромисловий комплекс.
Підвищувати зарплату планують на 5% – 10%. Тобто, якщо у вас зарплата 20 тисяч гривень, вам додадуть 1 – 2 тисячі гривень. Проте 14% роботодавців планують підвищити зарплату на 20% – у такому випадку до 20 тисяч гривень додасться ще 4 тисячі гривень.
Як українцям збільшити свою майбутню пенсію
- Якщо людина хоче в майбутньому більшу пенсію, вона може вийти на неї пізніше порогового віку. Таким чином пенсія ставатиме більшою з кожним пропрацьованим місяцем.
- Тобто, якщо ви пропрацюєте ще п'ять додаткових років, за кожен місяць вам надбавлятимуть 0,5% до виплат. Якщо ж ви відпрацюєте понад 5 років відсоток збільшиться до 0,75% за місяць.
- Виходить, що людина, яка піде на пенсію на 5 років пізніше, збільшить свою пенсію на 50%.