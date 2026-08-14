Українці хочуть зарплати на 12 – 14% вищі: що відбувається на ринку праці і кому заплатять менше

Українці дедалі вище оцінюють свою працю, однак очікування працівників і пропозиції компаній поки що не збігаються. Значний розрив між сумою, яку хочуть отримувати кандидати, та зарплатою, яку готові платити роботодавці, спостерігають у робітничих вакансіях.

Які зарплати вимагають українці

Грошові очікування українських пошукачів дуже змінилися: середня зарплата, яку кандидати хотіли б отримувати, побила всі рекорди. Про це розповів СЕО robota.ua Валерій Решетняк, пише МС.

Зараз зарплатні очікування пошукачів рекордні за всю історію України. Середня зарплата, яку хочуть отримувати кандидати на robota.ua по всій країні, вже наближається до 700 доларів – це приблизно 680 – 690 доларів. Водночас середня зарплата, яку пропонують роботодавці, перевищує 600,

– зазначив експерт.

В окремих професіях роботодавці готові платити значно менше, ніж хочуть отримувати кандидати. Наприклад, у робітничих спеціальностях працівник може розраховувати на 50 тисяч гривень, тоді як компанія готова запропонувати лише 40 тисяч гривень.

Водночас це не обов'язково означає, що одна зі сторін неправильно оцінює ситуацію. На зарплату впливають рівень кваліфікації, регіон, конкретна посада, досвід та обсяг відповідальності.

Які фахівці мають найвищі зарплати в Україні

Дефіцит працівників в Україні дедалі сильніше впливає на рівень заробітних плат. Особливо добре це помітно на прикладі робітничих професій: у червні 2026 року саме представники таких спеціальностей опинилися серед лідерів за медіанними зарплатами. Серед найбільш високооплачуваних професій є такі категорії:

Штукатури – 73,5 тисячі гривень, що на 22,5% більше, ніж роком раніше; Плиточники – 70 тисяч гривень (+47%); Фасадники – 70 тисяч гривень (+17%); Далекобійники – 65 тисяч гривень (+16%); Муляри – 65 тисяч гривень (+18%); Рихтувальники – 60 тисяч гривень (+20%); Будівельники – 50 тисяч гривень (+16%).

Такі цифри показують, наскільки сильно нестача працівників змінює український ринок праці. Якщо раніше роботодавець міг доволі легко знайти кандидата на робітничу вакансію, то тепер ситуація стала іншою.

Компаніям потрібні люди з конкретними навичками, а охочих працювати за такими спеціальностями недостатньо. Тому роботодавцям доводиться конкурувати між собою за працівників.