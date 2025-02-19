Скільки заробляють аналітики, Data Engineers та інші ІТ-фахівці у 2025 році

В Україні фіксують рівень зарплат серед Data Scientistsм стабілізується. Наразі відбувається зниження компенсацій для Data Engineers та поступове зростання виплат Business Analysts після попереднього падіння.

Основні тенденції

Також фіксують позитивну динаміку для Middle Data Analysts, тоді як зарплати Product, BI та System Analysts залишилися на попередньому рівні, свідчать дані ресурсу DOU, інформує 24 Канал.

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Довідково. Зимове зарплатне опитування у грудні 2024 року охопило 578 аналітиків та 334 фахівців з Data Science, Data Engineering, AI/ML. Більшість респондентів перебувають в Україні, але також є частина, яка працює за кордоном.

На початкових етапах кар'єри фахівці Data Science, Engineering, AI/ML та аналітики отримують приблизно однакові зарплати. Однак із досвідом різниця стає більш помітною:

спеціалісти з даних, що працюють 3 – 4 роки, заробляють у середньому на 35% більше,

а з досвідом понад 5 років – на 55%.

Аналіз також показав, що в продуктових та аутстафінгових компаніях зарплати дещо вищі, ніж у сервісних, тоді як розмір компанії суттєвого впливу на рівень оплати праці не має.

Медіанні зарплати

Найвищу медіанну зарплату отримують Data Engineers – 3610 доларів, що пояснюється значною часткою досвідчених спеціалістів (41% мають понад 5 років досвіду). Подібна ситуація спостерігається серед BI Engineers, чия медіанна зарплата складає 3000 доларів, а 63% працівників мають значний досвід.

У Data Scientists рівень компенсації трохи нижчий – 2750 доларів, що пов’язано з меншою часткою фахівців рівня Senior+ у порівнянні з Data Engineers. У Machine Learning Engineers цей показник становить 1910 доларів, а в AI Engineers – 2000 доларів.

Серед аналітиків найвищі зарплати отримують Business Analysts (2500 доларів), Product Analysts (2300 доларів) і System Analysts (2200 доларів). Business та System Analysts мають значну частку досвідчених спеціалістів – 51% і 61% відповідно, що пояснює їхні високі показники. Product Analysts, у свою чергу, демонструють найвищу зарплату у розрахунку на рік досвіду.

Data Analysts (1500 доларів), Marketing Data Analysts (1550 доларів) і Financial Analysts (1500 доларів) заробляють менше, оскільки серед них більше початківців – понад 40% мають досвід роботи менше 3 років.

Зарплати фахівців у сфері ІТ / Інфографіка DOU

Динаміка змін

Зарплати Data Engineers після літнього зростання повернулися до рівня зими минулого року. Зарплати Junior Data Scientists залишилися без змін, а Middle Data Scientists відновилися після літнього падіння.

Водночас зменшення частки Senior+ спеціалістів із 46% до 28% призвело до загального зниження рівня зарплат Data Scientists. У ML Engineers падіння зарплат пояснюється збільшенням кількості спеціалістів із досвідом до 3 років – зараз їх 36%, що значно більше, ніж 20% улітку 2024 року.

У сфері аналітики спостерігається тенденція до зростання зарплат. Senior Business Analysts почали отримувати більше після періоду зниження. Junior Business Analysts також відзначають незначне зростання зарплат у порівнянні з минулим періодом. Аналогічна ситуація спостерігається серед Middle Data Analysts, які продовжують поступове зростання.

Вплив досвіду та технологій

Досвід роботи безпосередньо впливає на рівень зарплат. Фахівці Data Science, Engineering, ML та AI, які мають понад 5 років досвіду, заробляють на 55% більше за аналітиків із аналогічним стажем.

Високий рівень англійської мови також є визначальним фактором: спеціалісти з рівнем Advanced отримують на 60% більше за колег із рівнем Intermediate,

– ідеться у статті.

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Серед технологічних навичок найвищі зарплати спостерігаються у фахівців, які працюють з AWS, тоді як користувачі Azure отримують дещо нижчі компенсації.