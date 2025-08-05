У світі ІТ високі зарплати давно стали синонімом професійної стабільності. Водночас у 2025 році ринок зазнав змін: війна, релокація, конкуренція з фрилансерами.

Які зарплати в ІТ?

DOU опублікував завершальну частину літнього зарплатного дослідження. У ній йдеться про доходи дизайнерів, управлінців, консультантів, фахівців із маркетингу, HR, продажів та інших нетехнічних ролей в ІТ. Про головні висновки, інформує 24 Канал.

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У першому півріччі 2025 року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у дизайні, маркетингу, HR, комунікаціях, продажах та бізнес-девелопменті. Тоді як зарплати початківців у більшості напрямів знижуються.

Цікаво. Згідно з аналізом, продуктові компанії платять більше за сервісні.

Хто заробляє найбільше?

Найвищі зарплати у Tech Leadership – 7000 доларів, у топ-менеджменту – 4650 доларів.

IT-консультанти мають медіану 3400 доларів.

Продуктові дизайнери – серед лідерів за оплатою (2955 доларів).

Найменше заробляють офісні працівники – 900 доларів.

Що ще впливає на розмір зарплати?

Бонуси мають суттєвий вплив на зарплату, особливо у сфері продажів (+398 доларів до фіксованої ставки). Також додаткові виплати отримують рекрутери, консультанти та керівники. Зарплати можуть сильно відрізнятись залежно від досвіду, ролі, рівня англійської та міста.

Цікавий факт. У Києві зарплати вищі, ніж у Львові, але продуктові дизайнери у Львові заробляють більше.