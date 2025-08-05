Зарплати в українському ІТ у 2025: скільки заробляють дизайнери, керівники та нетехнічні фахівці
- У 2025 році в українському ІТ зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у кількох напрямках, тоді як зарплати початківців знижуються.
- Найвищі зарплати отримують Tech Leadership (7000 доларів) і топ-менеджмент (4650 доларів), а найменше – офісні працівники (900 доларів).
У світі ІТ високі зарплати давно стали синонімом професійної стабільності. Водночас у 2025 році ринок зазнав змін: війна, релокація, конкуренція з фрилансерами.
Які зарплати в ІТ?
DOU опублікував завершальну частину літнього зарплатного дослідження. У ній йдеться про доходи дизайнерів, управлінців, консультантів, фахівців із маркетингу, HR, продажів та інших нетехнічних ролей в ІТ. Про головні висновки, інформує 24 Канал.
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У першому півріччі 2025 року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у дизайні, маркетингу, HR, комунікаціях, продажах та бізнес-девелопменті. Тоді як зарплати початківців у більшості напрямів знижуються.
Цікаво. Згідно з аналізом, продуктові компанії платять більше за сервісні.
Хто заробляє найбільше?
Найвищі зарплати у Tech Leadership – 7000 доларів, у топ-менеджменту – 4650 доларів.
IT-консультанти мають медіану 3400 доларів.
Продуктові дизайнери – серед лідерів за оплатою (2955 доларів).
Найменше заробляють офісні працівники – 900 доларів.
Що ще впливає на розмір зарплати?
Бонуси мають суттєвий вплив на зарплату, особливо у сфері продажів (+398 доларів до фіксованої ставки). Також додаткові виплати отримують рекрутери, консультанти та керівники. Зарплати можуть сильно відрізнятись залежно від досвіду, ролі, рівня англійської та міста.
Цікавий факт. У Києві зарплати вищі, ніж у Львові, але продуктові дизайнери у Львові заробляють більше.