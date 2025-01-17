Уряд може підвищити зарплати поліцейським: у МВС озвучили їх середній заробіток наразі
- Кабінет Міністрів України розглядає можливість підвищення зарплат для співробітників Національної поліції, але строки рішення невідомі.
- Зарплати поліцейських не переглядалися протягом останніх двох років, і можливе підвищення не буде диференційоване по регіонах.
Кабінет Міністрів України розглядає можливість підвищення заробітних плат для співробітників Національної поліції. Однак конкретні строки ухвалення рішення наразі залишаються невідомими.
Зарплати поліцейських не переглядали 2 роки
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає 24 Канал.
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Міністр зазначив, що упродовж останніх двох років зарплати поліцейських не індексувалися, відповідно вони також не підвищувалися.
Які зарплати у поліціянтів
За словами Клименка, працівники Нацполіції додатково отримують виплати в розмірі 10 тисяч гривень, а у регіонах, де ведуться бойові дії, ця сума зростає до 30 тисяч гривень.
Середня заробітна плата поліцейського в Україні наразі становить 34 – 36 тисяч гривень. Питання підвищення зарплат, можливо, буде розглядатися на рівні уряду, але це передбачатиме недиференційований підхід по всій країні,
— заявив Ігор Клименко.
Водночас міністр уточнив, що наразі у Харківській та Донецькій областях зарплати у поліції дещо більші.
Зауважте. Наразі невідомо, коли Кабінет Міністрів може почати розгляд питання. Тому жодних термінів потенційного зростання окладів немає.