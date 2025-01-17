Уряд може підвищити зарплати поліцейським: у МВС озвучили їх середній заробіток наразі

Кабінет Міністрів України розглядає можливість підвищення заробітних плат для співробітників Національної поліції. Однак конкретні строки ухвалення рішення наразі залишаються невідомими.

Зарплати поліцейських не переглядали 2 роки

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає 24 Канал.

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Міністр зазначив, що упродовж останніх двох років зарплати поліцейських не індексувалися, відповідно вони також не підвищувалися.

Які зарплати у поліціянтів

За словами Клименка, працівники Нацполіції додатково отримують виплати в розмірі 10 тисяч гривень, а у регіонах, де ведуться бойові дії, ця сума зростає до 30 тисяч гривень.

Середня заробітна плата поліцейського в Україні наразі становить 34 – 36 тисяч гривень. Питання підвищення зарплат, можливо, буде розглядатися на рівні уряду, але це передбачатиме недиференційований підхід по всій країні,

— заявив Ігор Клименко.

Водночас міністр уточнив, що наразі у Харківській та Донецькій областях зарплати у поліції дещо більші.

Зауважте. Наразі невідомо, коли Кабінет Міністрів може почати розгляд питання. Тому жодних термінів потенційного зростання окладів немає.