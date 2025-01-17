Зарплаты полицейских не пересматривали 2 года

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает 24 Канал.

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Министр отметил, что на протяжении последних двух лет зарплаты полицейских не индексировались, соответственно они также не повышались.

Какие зарплаты у полицейских

По словам Клименко, работники Нацполиции дополнительно получают выплаты в размере 10 тысяч гривен, а в регионах, где ведутся боевые действия, эта сумма возрастает до 30 тысяч гривен.

Средняя заработная плата полицейского в Украине сейчас составляет 34 – 36 тысяч гривен. Вопрос повышения зарплат, возможно, будет рассматриваться на уровне правительства, но это будет предусматривать недифференцированный подход по всей стране,

– заявил Игорь Клименко.

При этом, министр уточнил, что сейчас в Харьковской и Донецкой областях зарплаты в полиции несколько больше.

Заметьте. Пока неизвестно, когда Кабинет Министров может начать рассмотрение вопроса. Поэтому никаких сроков потенциального роста окладов нет.