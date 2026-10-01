Україна чи Польща: як відрізняються зарплати робітничих професій і де вигідніше працювати

Робітничі професії залишаються одними з найбільш затребуваних як в Україні, так і в Польщі. Однак рівень оплати за однакову роботу в цих країнах помітно відрізняється.

Скільки платять робітникам в Україні

За рік медіанні зарплати за більшістю проаналізованих робітничих вакансій в Україні зросли, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.

Найбільше – у мулярів та виконробів. У серпні 2026 року медіанна зарплата за обома професіями становила 60 тисяч гривень. Це на 33% більше, ніж роком раніше.

Також на 32% зросла оплата праці плиточників та слюсарів. Однак рівень зарплат за цими спеціальностями помітно відрізняється: плиточник заробляє 62,5 тисячі гривень, а слюсар – 36,3 тисяч гривень. Серед найбільш оплачуваних робітничих вакансій в Україні також були:

Штукатур – 65 тисяч гривень; Маляр у сфері будівництва – 60 тисяч гривень; Фасадник – 60 тисяч гривень; Будівельник – 55 тисяч гривень; Електрик на будівництві – 46,3 тисяч гривень.

За цими професіями медіанні зарплати за рік збільшилися приблизно на 15 – 22%, залежно від спеціальності. Однією з причин є дефіцит кадрів. Робітничі спеціальності залишаються затребуваними, тому роботодавці підвищують зарплати, щоб залучити нових працівників та утримати наявних.

Скільки заробляють у Польщі

У Польщі єдиної тенденції до зростання зарплат за всіма робітничими професіями немає. За деякими спеціальностями оплата суттєво збільшилася, а за іншими – навпаки, зменшилася.

Найбільше за рік зросла медіанна зарплата муляра – на 38%, до 11 тисяч злотих. Це близько 127,6 тисяч гривень за офіційним курсом НБУ станом на 1 жовтня 2026 року.

Також зарплати зросли у столяра – до 8 тисяч злотих, або близько 92,8 тисяч гривень та різноробочого на будівництві – до 7,7 тисяч злотих, або близько 89,3 тисяч гривень.

Одними з найбільш оплачуваних професій у Польщі були:

плиточник – 10,8 тисяч злотих, або близько 125,2 тисяч гривень;

виконроб – 10 тисяч злотих, або близько 116 тисяч гривень;

муляр – 11 тисяч злотих, або близько 127,6 тисяч гривень.

А от для малярів динаміка була протилежною. За рік медіанна зарплата за цією вакансією зменшилася на 13% – до 7,8 тисяч злотих, або приблизно 90,4 тисяч гривень.

Як зарплати співвідносяться з мінімальною

Мінімальна зарплата в Польщі в 2026 році становить 4 806 злотих брутто, або близько 55,7 тисяч гривень.

Медіанні зарплати робітничих професій там у середньому перевищують мінімальну приблизно у 1,5 – 2 рази, а найбільший розрив спостерігається за найбільш оплачуваними спеціальностями.

В Україні мінімальна зарплата становить 8 647 грн, тоді як медіанні зарплати за популярними робітничими професіями – від 36,3 до 65 тисяч гривень.

Де вигідніше працювати робітникам

За низкою спеціальностей зарплати у Польщі в гривневому еквіваленті суттєво вищі. Наприклад:

Муляр – близько 127,6 тисяч гривень у Польщі проти 60 тисяч гривень в Україні; Плиточник – близько 125,2 тисяч гривень проти 62,5 тисяч гривень; Виконроб – близько 116 тисяч гривень проти 60 тисяч гривень.

При цьому сама зарплата не дає повної картини щодо того, де вигідніше працювати. Для такого порівняння також потрібно враховувати:

податки;

вартість оренди житла;

транспортні витрати;

ціни на харчування;

інші щоденні витрати.

Тому вищу зарплату в Польщі не варто автоматично прирівнювати до більшого доходу "на руки" після всіх витрат. Для кожної професії та конкретної ситуації результат може відрізнятися.



